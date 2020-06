Canovi: “Hakimi all’Inter? Un effetto a catena. Lautaro? Da quello che dice Marotta…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Alessandro Canovi parla dell’imminente arrivo di Hakimi all’Inter. Queste le dichiarazioni del procuratore: “L’effetto a catena ci abitua a questo tipo di mercato. Il PSG ha avviato il domino comprando Icardi e dando all’Inter la possibilità di essere in vantaggio sugli altri. I nerazzurri prenderebbero un grande giocatore. I bilanci adesso sono prioritari: i club dovranno prima evitare il rosso seppur il Fair Play Finanziario sia stato posticipato. Mi aspetto altri scambi, ora la palla passa al Real col tesoretto che arriverà dall’operazione.

Canovi ha commentato anche la situazione di Lautaro: “Dubito che alla fine si farà al Barça. Non penso che per certe cifre se ne possa parlare visto il mercato odierno. Da quello che dice Marotta non ci sente, vuole fare una grande squadra e nel caso accettare contropartite importanti“.

(Radio Sportiva)