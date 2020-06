SM – Inter, Hakimi arriva dopodomani per 45 milioni. E c’è una mossa capolavoro

Achraf Hakimi è pronto a vestire ufficialmente la maglia dell’Inter la prossima stagione. Come riporta SportMediaset, l’arrivo del calciatore a Milano per visite e firme è previsto per dopodomani: l’ultima call col Real Madrid ha sistemato gli ultimi dettagli sull’affare. Il giocatore costerà all’Inter 40 milioni di euro più 5 di bonus. Con Marotta e Ausilio che sono riusciti a non inserire una clausola di recompra a favore delle Merengues per il marocchino. Conte è stato determinante per convincerlo a preferire il progetto interista alle offerte più ricche di Bayern Monaco e Manchester City.