Canovi: “Scudetto, Inter la più forte ma il Milan c’è. Conte? A me risulta che…”

Le parole dell'intermediario: "Non c’è aritmetica che abbia ancora condannato il Milan. Però la sensazione è che la più forte sia l’Inter"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Dario Canovi, intermediario di mercato, ha parlato così della possibilità di approdo di Antonio Conte al Milan: “Quando una voce comincia a essere sempre più intensa è normale non trascurarla. Però non mi risulta che Pioli, specie dopo i recenti risultati, sia in discussione. Potrebbe nuovamente guadagnarsi la permanenza con i fatti, sul campo”.