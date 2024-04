EDICOLA / CdS: Delirio Mondiale per Club. Sarà caos contratti e bilanci

"Su, coraggio". Questo è il titolo principale del Corriere dello Sport che parla delle tre italiane impegnate in Europa domani in semifinale. "Per la Roma è dura. Ma De Rossi fa un assist a Dybala: «Questo Bayer non è imbattibile, sono Campioni di Germania, ma qui la storia si fa in due partite». Lukaku recupera e l'Olimpico fa registrare il 55esimo sold out".