"Italia? Mi auguro che sia una stagione europea molto positiva, la squadra deve ancora amalgamarsi, gioca ad un ritmo non da grande squadra e gli avversari sono agguerriti e difficili. Ho visto la Spagna e gioca molto bene, la Croazia ha grandi giocatori, noi per andare avanti dovremo costruire un gruppo forte soprattutto mentalmente. Chiesa-Kvara e Lukaku come Totti Montella e Batistuta? Quelli miei alla Roma non rientravano, mica fanno come fa Kvaratskhelia”.