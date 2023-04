Capello: “Favorita nel derby? Inter più forte per rosa, ma il Milan ha più fantasia e Leao”

L'allenatore ha parlato del duello italiano in semifinale di Champions League tra Inter e Milan e del cammino delle italiane in Europa

Del cammino delle italiane in Europa con due squadre in semifinale di Champions League ed Europa League e una in Conference League ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello. L'allenatore ha parlato del duello italiano in semifinale di Champions League tra Inter e Milan:

«Portare cinque squadre in semifinale un po’ mi ha sorpreso, soprattutto per le due milanesi in Champions. E invece Milan e Inter hanno fatto grandi cose. I rossoneri erano quelli a cui davo meno credito, pensavo soffrissero di più, soprattutto con il Tottenham. E invece sono stati bravi, come l’Inter che ha eliminato Barcellona e Benfica. Chi è favorito nel derby? Ho sempre ritenuto l’Inter più forte per rosa ed esperienza, ma il Milan ha più fantasia e un Leao che nell’uno contro uno nello spazio è imprendibile.

E sarebbe bello anche avere una finale Roma-Juve in Europa League. Per chi tiferei? A metà. Anche se mi piace molto il Siviglia, lo vedo bene, soprattutto in casa. Fare il Triplete sarà comunque difficile, soprattutto per la Champions, dove di là c’è una finale anticipata: Real e City hanno tanta qualità e potenziali offensivi enormi, in questi casi vince chi sbaglia di meno. E poi la Fiorentina, che con il Lech è calata di tensione e intensità e ha rischiato. Vincere un trofeo a livello internazionale non è mai facile, ci vuole grande attenzione fino alla fine. Comunque godiamoci questo momento e sfruttiamolo nel miglior modo possibile. E mi piace l’idea di vedere tre allenatori italiani in Champions, vuol dire che qui si lavora bene. E che ora abbiamo anche tanti calciatori bravi. Speriamo solo che non ce li portino via...».