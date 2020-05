Ripresa Serie A, Capello avverte: “Ci saranno grandi difficoltà per i calciatori. E c’è il pericolo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha tracciato quello che potrebbe essere il nuovo scenario della Serie A qualora si dovesse tornare in campo per completare la stagione:

“Troveremo un calcio molto difficile, che non ha fatto molto in questi due mesi. Ci saranno grandi difficoltà per i giocatori, nonostante abbiano provato e si siano allenati, sarà tutto molto diverso. Ci sarà un pericolo infortuni, sponsorizzo il fatto di poter fare più cambi dovendo giocare ogni 3 giorni una partita”.