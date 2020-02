Capello: “Doppie scelte in tutti i reparti, ora l’Inter non ha più scuse. Eriksen simile a Sensi”

“L’Inter ora non ha più scusanti, adesso ha doppie scelte in tutti i reparti e i giocatori devono seguire l’allenatore. Eriksen? Lo feci acquistare da Baldini al Tottenham quando era all’Ajax. Lui ha qualità, ha la giocata in verticale, è pericoloso su punizione ma devo dire che un giocatore simile l’Inter ce l’ha in casa ed è Sensi. Io stravedo per Sensi e Barella, questi due faranno la fortuna della Nazionale”.

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così del mercato dell’Inter e di Eriksen, ciliegina sulla torta della campagna rafforzamenti nerazzurra a gennaio.