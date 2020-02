Caravello: “Eriksen all’Inter è il colpo di gennaio. Sarebbe stato bello anche…”

“È stato un mercato scoppiettante, pieno di movimenti. Davvero, si sono mosse in tanti portando avanti colpi attuali e per il futuro”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello.

Il colpo?

“Eriksen all’Inter perché arriva un giocatore appetito da tanti club. E poi anche Ibra al Milan. Sarebbe stato un bel colpo pure l’arrivo di Giroud in Italia”

Da chi si aspettava qualcosa in più?

“Dalla Juve. A centrocampo. Emre Can è stato venduto benissimo, ma a livello tecnico non lo abbiamo mai visto. Vedo una Juve un po’ corta. Pensavo facesse qualcosa in più anche la Roma che ha preso giovani di prospettiva”.

Scudetto: dopo il mercato l’Inter può crederci?

“L’Inter ha fatto di tutto per colmare il gap mettendo dentro giocatori forti per l’immediato. Questo mese sarà decisivo anche per capire se ci sarà il terzo incomodo della Lazio”.

Simone Inzaghi e la Lazio: al di là di come finirà la stagione, si aspetta l’addio a fine anno?

“A Roma sta bene ed è stimato. Ma tutto può avere un inizio e una fine. Dipenderà dalle richieste di mercato che avrà. Vedo un ciclo che non è ancora finito, ma dipenderà da tante cose. E dai risultati della Lazio”.