Capello: “Immobile è l’attaccante più completo che c’è in Italia”. Poi attacca Orsato

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così di Immobile, autore di una buona prova con il Dortmund ed esaltato dall’ex attaccante:

“Ciro Immobile è la punta più completa che abbiamo in Italia, è la classica punta che può giocare anche con un’altra punta, può anche giocare in un attacco a tre, è la prima punta ideale per un allenatore”.

ORSATO – “Il peggio della serata, non capisco come si possa ammonire Fred (in United-PSG, ndr). Prende la palla e va via, viene ammonito per un fallo che non c’è. Continuo a non capirlo”.