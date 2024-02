Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay dell'Inter e della corsa scudetto: "Con i doppi impegni diventa tutto più difficile. L'Inter la vedo in piena forma in questo momento e ha una rosa che permette di essere protagonista in ogni competizione: deve essere bravo Inzaghi a far sì che quelli che sono in forma giochino senza fare rivoluzioni con 5-6 alla volta. Quando fai tanti cambi, come fatto in Spagna, la squadra si perde e non trova il gioco superiore alle altre che ha.