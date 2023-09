Capello: “L’Inter la squadra che mi ha impressionato di più per continuità. Tutti…”

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Anch'Io Sport' su Radio 1 Rai, Fabio Capello ha offerto una panoramica sul campionato italiano dopo le prime tre giornate. "L'Inter è la squadra che più mi ha impressionato per continuità. Non ha perso niente, ha ancora voglia di vincere e di fare molto molto bene. Lo dimostra il fatto di non aver subito un gol. Tutti corrono, tutti si sacrificano, tutti vogliono partecipare all'azione".

"Il Milan è la sorpresa, nell'ultima gara ha dimostrato di essere squadra, di avere giocatori di qualità e forza e soprattutto di essere più compatta rispetto all'anno scorso". La Juve è ancora un ibrido, non si sa se gioca con un nuovo sistema, oppure è la squadra dell'altro anno che non riusciva a essere in campo con grande personalità. Il Napoli non gioca più come l'anno scorso, fa meno pressing, ha meno voglia".