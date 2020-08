Capello: “Inter, vorrei mettere in evidenza una cosa. La presenza del pubblico a San Siro…”

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato anche dell’Inter. L’allenatore sottolinea i pregi della squadra di Antonio Conte: “Squadra solidissima, rientrano in otto quando c’è da difendere sulla linea dell’area di rigore, pressano in attacco, mettono in difficoltà con il pressing e vuol dire che quei due davanti sono pericolosi, hanno qualità e forza. Vorrei mettere in evidenza una cosa. Ci sono giocatori che stanno giocando su livelli incredibili e non eravamo abituati a vederli così. La presenza del pubblico a San Siro forse può far rendere meno chi è timido. Qui c’è solo l’allenatore che ti aiuta e ti incoraggia, questo è un aiuto per tutti. Indiscutibile però che questa Inter abbia ottimi giocatori e ha spirito di gruppo notevolissimo”.

(Sky Sport)