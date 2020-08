Capello a sorpresa: “C’è un giocatore che sta facendo giocare bene tutta l’Inter”

Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato dell’Inter. L’allenatore commenta la decisione di Antonio Conte di puntare sempre sugli stessi undici giocatori nelle ultime partite: “Ha capito che la squadra ha equilibrio, che sa difendere e attaccare. Ma soprattutto c’è un giocatore che secondo me sta facendo giocare bene la squadra ed è il portiere. Quando ha la palla tra i piedi è cime un centrocampista, questo aiuta molto a far venire avanti la squadra avversaria per poi giocare la palla lunga, oppure uscire dalla difesa in questa maniera“.

(Sky Sport)