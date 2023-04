Capello: “In gare come Inter-Benfica conta che il tecnico dia i consigli giusti. Inzaghi…”

«Questa volta Inzaghi ha risposto bene, non ha tirato fuori certi risultati, invece ha risposto come doveva rispondere e questo aiuta la squadra». Fabio Capello si è soffermato in particolare su una domanda che hanno fatto in conferenza stampa a Inzaghi alla vigilia di Inter-Benfica.

Al tecnico interista hanno chiesto delle critiche, troppe rispetto al fatto che per ora è ancora in corsa anche in CL, e l'ex allenatore rossonero a proposito delle sue parole ha aggiunto: «I giocatori in queste partite non hanno bisogno di stimolo, vanno in campo e quello che conta è che l'allenatore dia i consigli giusti ai suoi per affrontare una squadra difficile come il Benfica, capire dagli errori fatti e le cose positive».