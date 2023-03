Capello: “Mourinho? In Italia hanno il cartellino facile contro gli allenatori. José…”

Intervistato da Tuttosport in vista di Roma-Juve, Fabio Capello, ex allenatore, non si è sbilanciato sulla favorita del big-match

«Io dico 50 e 50. Contro il Toro la Juve ha sfruttato al meglio le palle inattive. La Roma è altrettanto brava. Proprio in queste situazioni, però, i bianconeri hanno dimostrato qualche mancanza a livello difensivo... Questa chiave sarà molto interessante».

Ci sarà anche Mourinho, alla fine.

«La sua assenza mi sarebbe dispiaciuta. Queste espulsioni che avvengono in Italia mi lasciano sempre un po’ perplesso. In nessun posto hanno il cartellino così facile con l’allenatore. Non ho mai sentito offendere l’arbitro al punto da meritare dei cartellini».

La teoria del “non lo vogliono contro la Juve” però è venuta meno.

«Vabbè, quella è la sciocchezza. Mourinho ha detto delle cose accettabili e condivisibili, ma quando è passato a «l’arbitro è di Torino», beh... Questo non c’entra niente».