Serie A, Capello: “Ci sarà una grande corsa al secondo posto. Juve? Aspettiamo la…”

"La Juventus comunque non partecipava alla lotta scudetto, si gioca per il secondo posto. Ora aspettiamo la possibile revisione della penalizzazione, vedremo che succederà". Lo dice Fabio Capello, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, commentando la penalizzazione dei bianconeri. "Il Napoli se n'è andato, ha continuato a correre, le altre di volta in volta hanno rallentato e hanno sbagliato nei momenti cruciali. Ci sarà una grande corsa al secondo posto".