Capello: “Inter, troppi cambi nella formazione iniziale: equilibrio perso”

Fabio Capello , durante il post partita, su Skysport, ha parlato della prestazione dell'Inter nella prima partita del girone di Champions League, quella contro la Real Sociedad. «Cinque cambi nella formazione base secondo me sono troppi. La squadra che ha battuto il Milan era un'altra. L'Inter ha sofferto pressing e tecnica della Real. Si è chiusa la squadra nerazzurra ma la tecnica dei baschi l'ha messa in difficoltà. Ma poi è arrivato il medio, i cambi sono serviti e si è vista l'Inter. La Real non ha lo stesso tipo di cambi e questo dimostra che la squadra interista è competitiva», ha sottolineato il tecnico.

«La squadra con il Milan aveva un equilibrio, se ne cambi in un colpo solo cinque, perdi equilibrio e diventi difficile. Poi loro non perdevano palla e non la recuperavi, ti dribblavano, la tenevano. Con i giocatori freschi e qualcosa di diversi ribalti la partita: l'Inter ha fatto due gol, uno era in fuorigioco di un pelo e se durava di più vinceva. Il capitano dell'Inter si è visto poco ma si è visto al momento giusto e ha pareggiato dopo un errore iniziale e quel gol incassato dopo il controllo sbagliato di Bastoni. Forse non si aspettavano un pressing così deciso ed è un grave errore di valutazione. Quando si gioca dal basso se ne esce giocando e a volte si sbaglia. Un errore commesso che però non è stata una condanna», ha aggiunto il mister.