Inzaghi: “Inter un po’ stanca ma dobbiamo recuperare subito. Frattesi…”

-Troppa stanchezza per il derby: più fisica o mentale?

Tutte e due. Prima del derby avevamo sedici giocatori che venivano dalle Nazionali, abbiamo speso tanto fisicamente e mentalmente. dobbiamo essere bravi a recuperare, non è facile giocare ogni tre giorni.

-Come gestirà Frattesi?

Penso che Davide non era al cento per cento. Negli ultimi due giorni non si era allenato come poteva, poteva giocare lui ma il minutaggio non poteva essere più alto di questo.

-Come mai il turn over in Champions? Più importante il campionato, 51 a 49?

Siamo l'Inter, assolutamente no. Dobbiamo competere in ogni competizione, venivamo da gare con le Nazionali, dal derby e dobbiamo ammettere di aver trovato una rivale di tutto valore.

(Fonte: SS24)

