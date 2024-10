Va sottolineato che gli organizzatori hanno voluto espressamente iniziare il 2025 con la Supercoppa italiana, facendo slittare alla settimana successiva quella spagnola. Sarà una Supercoppa decisamente affascinante con Inter, Juventus e Milan più la vincitrice dell’ultima Europa League. Quattro rappresentanti di primissimo piano del calcio italiano, uno spot per il nostro movimento in un mercato sempre in espansione. L’ufficialità delle date arriva proprio durante i sopralluoghi che l’a.d. Luigi De Siervo e i funzionari della Lega Serie A stanno portando avanti a Riad. Da domenica infatti la delegazione si trova nella capitale dell’Arabia Saudita per verificare l’impianto e tutto ciò che sarà coinvolto nella logistica dell’evento. Si giocherà nell’innovativa “Kingdom Arena”, il più moderno impianto multi sport al coperto di tutto il Medio Oriente e Nord Africa. Non sono previsti supplementari: in caso di pareggio al 90’ si andrà direttamente ai calci di rigore sia in semifinale sia in finale .