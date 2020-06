Capuano: “Lautaro assente, Lukaku non in condizione. Ho proprio l’impressione che per Conte…”

La coppia gol dell’Inter non ha entusiasmato al San Paolo contro il Napoli nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Lautaro Martinez non sembra al 100% dal punto di vista psicologico, complici soprattutto le tanti voci provenienti da Barcellona. Lukaku, invece, è apparso ancora indietro di condizione fisica. Motivo per cui, secondo Giovanni Capuano, Christian Eriksen, autore del gol nerazzurro, potrà diventare un giocatore decisivo per Antonio Conte:

“Con Lautaro #Martinez ‘assente’ e #Lukaku che ha bisogno di un po’ per entrare in piena condizione, ho l’impressione che #Eriksen diventerà decisivo per #Conte. Avrà sbagliato un paio di conclusioni, ma a Napoli si è messo nelle condizioni di concludere più di tutti gli altri“, ha scritto il giornalista.