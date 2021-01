Capuano: “Juve soffocata dall’Inter. Conte? Allora aveva ragione chi gli diceva che Suning…”

Un‘Inter cattiva, determinata, feroce. Semplicemente perfetta. La Juventus di Andrea Pirlo non ha potuto nulla contro la grandissima prestazione dei nerazzurri di Antonio Conte. Ecco le impressioni di Giovanni Capuano sulla partita:

“L’Inter non ha solo vinto lo scontro diretto. L’ha soffocata (la Juve, ndr) per tutta la partita (…) ed é stata sempre dilaniante quando ha accelerato (…). L’Inter di Conte dà l’impressione di usare il suo potenziale e, dopo la bruciante eliminazione dall’Europa, di aver riversato sul campionato una ferocia non vista prima (…). Aveva ragione Conte a ricordare lavoro e investimenti della Juventus per restare al vertice. Ma non aveva torto chi gli ricordava il valore della rosa messagli a disposizione da Suning, cresciuta grazie anche alla sua opera e già pronta per riportare a Milano lo scudetto“.

(Fonte: panorama.it)