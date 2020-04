Capuano: “Messi all’Inter? Suning può tornare a pensarci e la parole di Moratti sono una conferma”

Lautaro Martinez al Barcellona? L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti rilancia: Lionel Messi all’Inter. L’ex patron non vede l’operazione impossibile e fa sognare i tifosi nerazzurri. Dell’affare Messi e delle forti parole di Moratti ha detto la sua anche il giornalista Giovanni Capuano su Panorama:

“È chiaro che i costi di Messi (circa 50 milioni di euro di ingaggio) sono altissimi, quasi proibitivi seppure applicando gli sconti fiscali del Decreto Crescita. Però, è questa è una conferma delle parole di Moratti, Suning ci ha pensato anche prima dello scoppio della pandemia e non è detto che non possa tornare a farlo”.

Il giornalista precisa poi che l’affare Messi per l’Inter sarebbe decisivo non solo dal punto di vista tecnico, ma il suo arrivo aiuterebbe la società ad accrescere il suo brand e inoltre porterebbe giovamenti anche dal punto di vista commerciale. È, ovviamente, un affare difficile, ma non del tutto impossibile. Bisognerà capire anche come ripartirà il calcio dopo questa grande emergenza.