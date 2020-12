Capuano: “Inter, oltre ai 3pt solo ordine e attesa”. Poi frecciata: “Quel ‘bollito’ ieri…”

Un’Inter diversa, rispetto a quanto visto in questo inizio di stagione. Un’Inter forse più attendista, meno spregiudicata, ma tremendamente concreta. Contro il Napoli, la squadra di Antonio Conte ha ottenuto una vittoria fondamentale per il proprio campionato. Su Twitter, Giovanni Capuano ha scritto:

“Vittoria #Inter preziosa, ma oltre ai 3 punti c’è stato solo ordine e attesa dell’episodio per cambiare la partita. Ritmo troppo basso. #Handanovic mvp (quindi non è bollito, giusto?). Per il #Napoli, se esiste consolazione, è una sconfitta a testa altissima“.