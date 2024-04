Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Giovanni Capuano ha parlato della vittoria del ventesimo scudetto dell'Inter . "Il finale della partita contro il Milan è stato il finale corretto di questo campionato. Fa male al mondo rossonero, ma la superiorità dell’Inter è stata netta e chiara per tutto il corso della stagione. Marotta è consapevole che ci sono ancora delle difficoltà economiche da attraversare, ma anche che ci sono tante potenzialità da esprimere".

"Questa è la terza grande era dell’Inter, dopo gli anni ’60 ed il quinquennio post Calciopoli. Lo dicono i numeri e i tanti trofei vinti negli ultimi 4 anni. Zhang avrà mille problemi e mille debiti, ma a livello di resa agonistica è uno dei migliori presidenti della storia dell’Inter, va detto. Un anno fa Inzaghi rischiava in autunno, poi una partita cambiò tutto: la vittoria col Barcellona. È uscito da una stagione difficile e ha messo in piedi un capolavoro quest’anno. È una parabola che può applicarsi ora per Pioli al Milan, anche se difficilmente resterà".