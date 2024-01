Caputi: “Scudetto? Punto sulla Juve. L’Inter ha due punti interrogativi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Caputi ha parlato della lotta scudetto e delle polemiche relative al Var. "A sensazione l'Inter è indubbiamente la squadra che ha la struttura più forte, ma ha anche la Champions. E poi l'Inter ha due punti interrogativi: da una parte ha un giocatore fondamentale che non deve stare male che è Lautaro; e poi Inzaghi, che deve dimostrare di riuscire a vincere anche una corsa a tappe. Quindi a sensazione punto sulla Juventus".

Che ne pensa delle polemiche sul VAR?

"Abbiamo visto tanti, troppi errori in campo. Quando ci sono gli uomini, ci sarà sempre l'errore. Nel momento in cui c'è l'opportunità devono essere ben definiti e codificati i casi in cui la tecnologia deve essere utilizzata. Giusto criticare gli atteggiamenti di giocatori, allenatori e dirigenti ma il sistema arbitrale deve farsi un esame di coscienza e sistemare alcune cose".