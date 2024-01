Caputi: “Scudetto? Inter favorita ma Inzaghi ha più pressione perché…”

Le parole del giornalista: "Non sono sorpreso che il duello scudetto sia tra Inter e Juventus che non ha le coppe europee"

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Massimo Caputi, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto: “Non sono sorpreso che il duello scudetto sia tra Inter e Juventus che non ha le coppe europee, non è solo un discorso di stanchezza o meno ma di più lavoro in settimana su tutti i piani. L’Inter comunque è la favorita, non ci sono dubbi ma Inzaghi ha più pressione perché ha già mancato due volte la vittoria. Ora deve dimostrare di essere un bravo allenatore anche nel vincere i campionati e non solo negli scontri diretti altrimenti si ridimensiona tutto il suo lavoro”.