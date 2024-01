Carboni, Marotta aveva previsto tutto. Per Valentin l’Inter ha già un piano

"L'Inter l'ha mandato in prestito a farsi le ossa, a giugno conta di riportarlo a casa. Per valutarlo, per capire se è pronto per Inzaghi, se può essere l'Yildiz della sua Inter. Al momento non c'è l'intenzione di fare cassa dalla sua cessione, di valutare le proposte arrivate. Il suo nome è già finito sul taccuino di Siviglia, Valencia e Betis Siviglia, ma in estate potrebbero essere molti di più i club a digitare sulla tastiera il numero di telefono di Marotta", aggiunge il sito.