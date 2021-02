Carboni: “Milan, Inter e Juve hanno qualcosa in più del Napoli. La speranza scudetto…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della squadra di Gattuso finora indietro rispetto alle altre

L'ex difensore Amedeo Carboni, nel suo intervento ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così dei problemi attuali del Napoli. Queste le considerazioni sugli azzurri: "Il momento non è idoneo per Gattuso, ma è sicuro che Milan, Inter e Juve abbiano qualcosa in più. La speranza di vincere lo Scudetto è un conto, ma guardandoci bene c'è un livello differente".