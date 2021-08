Caressa: “Lukaku? Non si può dire no a 130 mln. Ridimensionamento Inter chiaro”

Il giocatore nerazzurro potrebbe essere davvero ceduto al Chelsea che ha fatto un'offerta indecente

Eva A. Provenzano

Fabio Caressa, a Skysport, ha commentato la possibile cessione di Lukaku al Chelsea. Queste le sue parole: «Come fai a dire no a 130 mln? È complicato. Ma per i tifosi dell'Inter perdere il giocatore è un chiaro ridimensionamento dopo l'addio di Conte, per quanto sia bravo Inzaghi, si ha quella sensazione ed è condivisibile. In un momento come questo, che va contestualizzato, 130 mln sono una cifra impossibile da rifiutare. Potrebbe essere una mossa importante. Ma se va via l'attaccante è normale parlare di ridimensionamento».

«Credo che di fronte a certe cifre sia difficile dire no. Quella di Lukakupotrebbe non essere neanche solo una scelta economica e bisognerà capire alla fine dove ci sarà la volontà dell'attaccante e la volontà delle due società. Decideranno anche in base ad una serie di colloqui, penso che ne parleranno. Ma siamo sicuri che sarà al Chelsea lo stesso Lukaku dell'Inter?», ha sottolineato il giornalista.

«Ad Inzaghi bisognerà dare tempo: se comincia la stagione senza Hakimi e senza Lukaku non è la stessa squadra che ha vinto. Zapata è forte, Correa anche ma Lukaku è dominante. Ha dominato in Serie A. Lui e Conte hanno fatto vincere lo scudetto all'Inter», ha aggiunto il telecronista.

«Le esigenze sono esigenze. Se quei 130 mln servono anche ad acquistare altri giocatori non so se altri calciatori saranno indispensabili come Lukaku è stato per l'Inter. Conta tanto la chiarezza, poi non si può dire 'siamo comunque forti' perché la sua presenza era fondamentale», ha concluso.

(Fonte: SS24)