Caressa: “Barella? Quel continuo sbracciare gli faceva perdere energia. Vuol dire…”

Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. Il giornalista ha voluto sottolineare la prestazione di Nicolò Barella . "Quando non perde tempo a protestare con i compagni... Si diceva che il suo limite fossero le ammonizioni, in un anno le ha quasi cancellate".

"Poi abbiamo parlato molto di questo continuo sbracciare che gli faceva perdere energia, gli è stato detto: finite le sbracciate 3 gol in 3 partite. Non sono cose che capitano per caso, vuol dire che un uomo, se si corregge così in fretta, è un uomo introspettivo e questo è importante".