Caressa: “Brozovic-Calhanoglu? Non diamo per scontata la scelta di Inzaghi”

Stilando la Top XI dell'ultima giornata di campionato, Fabio Caressa , giornalista, ha analizzato così il ballottaggio tra Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic per il ruolo di regista: "Strano il calcio: noi eravamo tutti convinti che Brozovic fosse insostituibile per l'Inter, Inzaghi ha dimostrato invece che è sostituibile.

Addirittura secondo me Calhanoglu potrebbe anche aver fatto un passo avanti rispetto al croato: non sono convinto che in quel ruolo sia meglio di Brozovic perché quest'ultimo ha tutte e due le fasi e dà personalità alla squadra nelle difficoltà, non sono convinto che Calhanoglu dia la stessa continuità emotiva alla squadra. Però è giusto che Inzaghi faccia una scelta: Calhanoglu sta facendo benissimo. Non diamo però per scontata la scelta, Brozovic la sua importanza nella squadra l'ha avuta e continuerà ad averla".