Retroscena Calhanoglu: “All’Inter con anni di ritardo, lo voleva già Mirabelli”

"Regista o mezzala, lui stasera giocherà sicuramente. Hakan Calhanoglu di strada ne ha fatta da quando l’Inter lo ha preso con una trattativa lampo, nata dopo che Christian Eriksen aveva avuto l’arresto cardiaco in Danimarca-Finlandia agli Europei. Considerato che un giocatore in Italia non può avere l’idoneità con un defibrillatore sottocutaneo, era apparsa subito evidente la necessità di trovare un sostituto, e Piero Ausilio ha puntato sul milanista, un pallino di Massimiliano Mirabelli quando era il suo braccio destro all’Inter. Con qualche anno di ritardo rispetto ai programmi, il matrimonio è stato celebrato".