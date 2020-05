Caressa: “Ripresa Serie A? Nessuno ha votato dei medici per governare. E i calciatori…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha detto la sua in merito alla possibilità che il calcio riprenda:

“Nessuno di noi ha votato dei medici per governare il Paese, la responsabilità è politica e non dei virologi che noi rispettiamo. Vale per il calcio, i bar, i ristoranti e tutto. Il Governo deve decidere quali rischi assumersi. Mi chiedo perché debba essere il medico a prendersi le responsabilità civili penali in caso di positività. E questo protocollo porterebbe a chiudere il campionato, piuttosto è meglio assumersi le responsabilità e prendere una decisione forte”.

RITIRO – “Secondo me una settimana prima dell’inizio del campionato si può ipotizzare il ritiro fino alla fine del campionato. Non è tanto complicata, non hanno le strutture ma vuoi non trovare un albergo che ti fa una convenzione per 40 giorni? Ci devono essere due pullman sanificati, medici, staff, è un sacrificio ma li facciamo tutti. I sacrifici devono farli i politici ma anche i giocatori e le società se vogliono finire il campionato”.