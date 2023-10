Caressa: “Frattesi vede la porta tanto, è fondamentale. Con Barella…”

"La mette sempre", aveva detto in sede di telecronaca su di lui. Fabio Caressa, dopo Italia-Malta, ha parlato di Davide Frattesi, giocatore dell'Inter che ha segnato con il quarto gol della Nazionale impegnata in Puglia alla gara di qualificazione all'Europeo. «Questo ragazzo ha segnato quattro gol in quattro partite e ci sono anche i gol annullati in Nations League. Ha questa caratteristica, un giocatore che vede così tanto la porta è fondamentale. Ha fatto un bel gol», ha sottolineato.