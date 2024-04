Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così dell'Atalanta spendendo parole al miele per Gasperini:

"L'obiettivo dell'Atalanta quest'anno è portare a casa un trofeo, l'unico che ha cambiato il calcio dopo Guardiola è Gasperini. Ma siccome si chiama Gasperini non lo dice nessuno. Tutti gli altri hanno copiato Gasperini. Prima c'era la possibilità di vedere Guardiola come l'uomo che ha cambiato nettamente la storia del calcio e prima di lui Sacchi. In epoca più recente quello che ha cambiato più di tutti è Gasperini, poi tutti si sono rifatti tutti al suo gioco, qualcuno migliorandolo, qualcuno cambiando. La difesa a 3 ibrida col terzo che sale, col laterale che si sostituisce ai centrocampisti. All'inizio è stato lui a cambiare, gli manca un trofeo"