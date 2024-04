"L'Empoli non ha chance contro l'Inter, non può mettere in crisi l'Inter", dichiara Fabio Caressa a Sky Sport

"Audero è un buon portiere, conoscendo un po' Inzaghi visto che è tutta la settimana che Audero si è allenato pensando di giocare e secondo me non gliela leva all'ultimo. Inzaghi è attento anche a queste cose. L'Empoli non ha chance contro l'Inter, non può mettere in crisi l'Inter. L'Inter ha distrutto tutte le squadre, ormai gioca delle partite non dico per onore di firma ma c'è un gap motivazionale. Tatticamente e tecnicamente non c'è partita, dipende come sempre dall'Inter, è abbastanza evidente"