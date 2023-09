Caressa: “Inter meno in difficoltà con le piccole rispetto all’anno scorso. La Champions…”

"Secondo me quest'anno l'Inter vince le partite con lo sforzo necessario per vincerle. La squadra ha acquisito consapevolezza di se stessa per la finale di Champions ma anche per come ha giocato la finale. I giocatori hanno acquisito consapevolezza, è una squadra che riesce a modellare la partita a sua immagine. La stagione sarà lunghissima, mancano 60 partite. Non vedo la fatica dell'anno scorso con le squadre piccole, ha tanti modi per sbloccare una partita, le due punte, i tiri da fuori, i calci piazzati. E' meno in difficoltà dell'anno scorso"