Thomas Zilliacus torna a parlare e annuncia un'intervista nel corso della quale svelerà come pensa di poter migliorare l'Inter.

"L'uomo d'affari e filantropo finlandese lo ha confermato tramite un post sul suo account Instagram: "Presto, in un'intervista esclusiva con uno dei principali media italiani, presenterò il mio piano che: a) trasformerà l'Inter in un club redditizio che può vincere lo Scudetto e la Champions ogni anno. b) riunirà i tifosi dell'Inter da tutto il mondo e permetterà ai tifosi della Curva Nord di guadagnare soldi. c) darà voce ai tifosi nelle strategie del club. Rimanete sintonizzati"