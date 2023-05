Caressa: “Inter esperta, vinte tutte le partite decisive. Milan, non gioca la storia”

Fabio Caressa, nel corso della puntata odierna di "Deejay Football Club", in onda su Radio Deejay, è tornato sulla vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan valevole per l'andata delle semifinali di Champions League: "Per tutta la vigilia della partita ho sentito parlare della storia europea del Milan. Ma a voi risulta che c'è uno che si chiama "Luca Storia" che gioca a centrocampo? La storia è quella dei calciatori che vanno in campo, e l'esperienza a quel livello dei calciatori dell'Inter è molto più alta rispetto all'esperienza a quel livello dei giocatori del Milan. Infatti chi fa gol? Mkhitaryan e Dzeko, che quelle partite le hanno già giocate.