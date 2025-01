Contro lo Sparta Praga l'Inter aveva segnato al 59esimo il gol del 2-0 . Il VAR lo ha annullato, dopo una non rapida revisione, per un fuorigioco millimetrico: Dimarco aveva la punta della scarpa in avanti. Ad occhio nudo difficilissimo da vedere, è servito ovviamente il Video Assistant Referee .

In sede di commento, su Skysport, Fabio Caressa ha commentato la rete annullata ai nerazzurri così: «Il gol annullato ai nerazzurri? 'Sta cosa la devono cambiare. Si vedono dei gol annullati per delle cose che calcisticamente, con la punta del piede fuorigioco, proprio per lo spirito della regola che è quello di non prendere alle spalle gli avversari non ha nessun senso, è una regola che va cambiata».