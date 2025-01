Inter, Cambiasso: “Maicon non era Burdisso. Asllani e Frattesi…”

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, prima della sfida di Champions dei nerazzurri contro lo Sparta Praga. Si è soffermato sull'argomento titolari e riserve con queste parole: «Con Mancini avevamo Maicon terzino destro e poi giocava Burdisso, posso dirlo perché siamo amici, so che non si offende. Ma se gioca lui non è che ti puoi aspettare un altro Maicon. Non faceva male ma non ti potevi aspettare un altro Maicon», ha sottolineato l'ex calciatore.