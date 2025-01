Per la prima volta in questa edizione, Simone Inzaghi, al netto delle assenze, non ricorrerà al turnover con tre novità rispetto alla gara con l'Empoli. In porta Sommer, in difesa ci saranno Pavard, de Vrij e il ritorno di Bastoni dal 1'. Sulle fasce Dimarco e Dumfries, mentre Barella, Asllani e Mkhitaryan completano il centrocampo con Frattesi che partirà dalla panchina pronto a entrare a gara in corso. In attacco spazio alla coppia Lautaro-Thuram.