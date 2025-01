Fischio d'inizio alle 21 a Praga per Sparta-Inter, gara valida per la 7ª giornata di Champions League. Vincendo, i nerazzurri non si garantirebbero ancora la qualificazione tra le prime 8 della classe ma farebbero un passo importantissimo, se non decisivo. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV. Diretta testuale su fcinter1908.it