Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: "Sta diventando una consuetudine questo cambio all'olandese dell'Inter: si vedono i tre dietro che vanno in avanti e i tre che costruiscono il gioco vengono dietro. E poi c'è sempre questo cross da difensore per difensore: Inzaghi ha espresso un gioco nuovo che è sempre sottovalutato, Simone è un allenatore sottovalutato che sta raggiungendo l'obiettivo principale dell'Inter. E' vicinissimo alla seconda stella e credo che i tifosi dell'Inter siano soddisfatti malgrado l'eliminazione dalla Champions: l'Atletico ha giocato bene a Madrid ma anche a Milano, l'avevo detto ed ero stato preso in giro per questo".