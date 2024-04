"Una delle peggiori Juventus degli ultimi anni. Come immagino scelgo lo sguardo perso, attonito di Chiesa. Questo spiega molto del crollo tecnico-mentale della Juve, ha fatto 7 punti in 9 giornate. Andamento da zona retrocessione. Allegri ha provato a cambiare con la Lazio ma senza successo, alcune sostituzioni sono inspiegabili. Mi sembra un momento di grande conclusione. Adesso vediamo come finisce Lecce-Roma e il Bologna è a -2, inizia ad esserci buio, notte. Non sarà facile ora. In Coppa Italia deve cambiare la testa, la determinazione. Sembra una squadra svuotata, ha giocato meno delle altre e invece il fatto di non giocare le Coppe ha portato la squadra anche fisicamente in difficoltà. La situazione è molto pesante, ci sono cose incomprensibili perché il calo è iniziato quando il suo attaccante, Vlahovic, ha iniziato a segnare. Io non vedo la luce, vedo grandissima confusione"