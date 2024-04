"Si può sempre far di più, anche quando vinci. La squadra ha reagito bene al gol subito, siamo stati bravi a recuperarlo subito. Siamo vivi, sappiamo che ci aspetta una lunga maratona. Nel primo tempo siamo stati più in controllo, abbiamo avuto diverse occasioni. Nel secondo tempo abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro. In panchina purtroppo non avevamo tanti calciatori al top. Ora dobbiamo ripartire così per affrontare una grande Inter. Pareggio tra Verona e Cagliari? Noi dobbiamo guardare a cosa possiamo fare noi per uscire velocemente da questa maratona con un rush finale. Se iniziamo a pensare agli altri, subentra la paura e questo non ci appartiene".