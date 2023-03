Caressa: “Lautaro bel capitano per l’Inter: è serissimo, mi ha conquistato”

Le parole del giornalista: "Lautaro sta dimostrando di essere un grande giocatore e un grande leader per la squadra"

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista, ha parlato così di Lautaro Martinez : "Io non pensavo che potesse crescere così a livello di maturità. Prima parlava il padre per lui, lanciava le bottigliette dopo i cambi: sembrava orientato più a se stesso che al gruppo. Invece tutt'altro: le persone cambiano, a volte si sbaglia nei giudizi.

Lautaro sta dimostrando di essere un grande giocatore e un grande leader per la squadra: è lui che va a parlare, è lui che mette la fascia con la faccia seria. E' un bel capitano per l'Inter: mi piace molto il suo atteggiamento, mi ha conquistato. E' un giocatore serissimo, è pronto al salto di qualità, che sono i 30 gol in campionato".