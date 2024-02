Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista, ha incensato così Lautaro Martinez e Marcus Thuram: "Non si può prescindere da questi due, sono la coppia più dominante del calcio europeo, forse mondiale, al momento: è straordinariamente assortita. Thuram è un grande colpo e bisogna sottolinearlo: la coppia Marotta e Ausilio ha fatto cose miracolose in queste stagione. Prendere parametri zero non vuol dire non pagare i calciatori, anzi vuol dire strapagarli per anni perché devi dare stipendi altissimi: ma hanno sostituito giocatori che hanno portato soldi con altri che stanno rendendo di più, pensate Sommer-Onana, Thuram-Dzeko o Lukaku".