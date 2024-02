I due attaccanti nerazzurri continuano ad avere un rendimento incredibile: in tutta Europa non ci sono eguali

Lautaro Martinez e Marcus Thuram: una coppia nata solamente pochi mesi fa, ma che sembra conoscersi da una vita. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: entrambi già in doppia cifra e un affiatamento, in campo e fuori, per certi versi sorprendente. L'Inter se li gode, e i numeri non lasciano spazio a interpretazioni.